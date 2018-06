Haruldane haigus: kaasreisija lõhnas nii halvasti, et lennuk tegi hädamaandumise

Vene rokkmuusik Andrey Suchilin haises väidetavalt nii tugevalt, et kaasreisijad hakkasid minestama ja oksendama, kui lennuk Schipholi lennujaamast õhku tõusis. Mitmed reisijad kurtsid kannatamatut haisu ning arvasid, et mees ei olnud ennast pesnud, vahendab NY Post .

58-aastane mees sai puhkusel Kanaari saartelt infektsiooni, mis suretas ta kehakudsid ning tekitas haisu. Daily Mail kirjutas, et Suchilin sai infektsiooni Gran Canarialt. Suchilini naine, Lidia kirjutas sotsiaalmeedias, et tema abikaasa otsis enne Hispaaniast lahkumist meditsiinilist abi, kuid talle öeldi, et tegu on vaid «tavalise rannainfektsiooniga» ning talle anti antibiootikume.