Ortopeed: kõverdunud varvas võib inimesele palju meelehärmi põhjustada

Paljad varbad. Foto on illustratiivne.

Jalad kannavad meid läbi elu, seega on selge, et jalaprobleemid on inimestele väga olulised. Isegi näiliselt tühisest veidi kõverdunud väiksest varbast võib areneda tõsine emotsionaalne katastroof, rääkis ITK ortopeed Vahur Metsna Terviseuudistele.