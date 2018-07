Tahad vaimu turgutada ja tervist edendada? Selleks mine metsa!

Soomes elav eestlanna Mari-Liis Hendrikson leiab rahu ema vanas talumajas. «Ma olen leevendanud ema leina vanaisa ja onu istutatud metsas aastaid. Samal põhjusel ostsin tagasi ka ema vana tare. Mu tutvusringkond imestab, et miks istun üksi seal mahajäetud kandis. See on aga minu teadlik valik hakata maainimeseks,» rääkis Hendrikson.

Argielus on Hendrikson liikuv õpetaja Vantaas, kus õpetab eesti lapsi. Tema meelest on elu metsas teda tasakaalus hoidnud ja aidanud ülikiires ultramoodsas maailmas maainimese mõistust säilitada. «Suvel istun maamaja trepil, joon hommikukohvi ning võtan aja maha, et tajuda iseennast ja elu suurt pilti. Mul on seal aega näha metsseakarju akna all ja kokku lugeda kärbseseene täppe. Mulle meeldib see kvaliteetaeg iseendaga, kiirustavas maailmas võib palju vigu teha,» sõnas ta.