Naistearstid hüppasid ratastele, et toetada emakakaelavähi ennetust ja ravi

Emakakaelavähki sureb maailmas igal aastal 24 000 naist, kuigi haigus on vaktsineerimisega ennetatav ning õigeaegse avastamise korral ravitav.

«Uuringud kinnitavad, et emakakaelavähki on võimalik ennetada. Kindlasti tuleb kasutada võimalust osaleda tasuta sõeluuringutes. Samuti võimaldab riik alates sellest aastast tütarlastele tasuta vaktsineerimist inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu, mis on üks emakakaelavähi põhjustajatest,» ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. «Ja panen naistele südamele – käime regulaarselt naistearsti juures kontrollis.»

«Täna alustasid sümboolselt Regionaalhaigla kui vähiravi kompetentsikeskuse eest heategevuslikku rattamatka Euroopa onkogünekoloogid, kes juhivad tähelepanu väga olulisele teemale – emakakaelavähile, selle ennetamisele, varajasele avastamisele ning ravivõimalustele spetsialiseeritud vähikeskustes, kus on patsientidele tagatud parim ravi,» ütles Regionaalhaigla naistehaiguste keskuse juhataja dr Kersti Kukk.

«Emakakaelavähk on Eestis märkimisväärseks probleemiks, meie naiste haigestumus on üks kõrgemaid Euroopas. Oleme mures, et vaktsiinivastaste tõendamata väited omavad nii suurt kõlapinda, nii jätavad paljud emad selle raske haiguse vastu kaitseta oma tütred. Samas on tegemist haigusega, mis on vaktsineerimisega välditav ja sõeluuringuga ennetatav või varaselt avastatav,» rõhutas dr Kukk.

«Eestis saab aastas ligikaudu 150 naist emakakaelavähi diagnoosi, seda on selgelt liiga palju. Eriti kui teame, et neid juhte oleks saanud sõeluuringuga ennetada,» ütles Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. «2017. aastal käis emakakaelavähi sõeluuringul 26 400 naist, see on 53 protsenti kogu sihtrühmast ehk pea pooled sihtrühma naised jätsid uuringule minemata. Kui on võimalik ennetada ja seda inimese jaoks ilma suurte kulutusteta, siis tuleb sellest võimalusest kinni haarata. Teeme omalt poolt kõik selleks, et ka edaspidi oleksid inimesed rohkem terviseteadlikumad, seda ikka selleks, et ära hoida haigusi, mida oleks saanud ennetada.»

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30-55-aastaseid ravikindlustatud naisi iga viie aasta järel. Kutse osaleda sõeluuringus saadetakse koju postiga, kuid lisaks sellele on igaühel võimalik patsiendiportaali sisse logides näha, kas tema aastakäik on tänavu sõeluuringule oodatud. Sellisel juhul ei ole vaja ootama jääda kutse saabumist, vaid võib uuringule minna sobival ajal ja sobivasse raviasutusse.

2015. aastal diagnoositi Eestis Tervise Arengu Instituudi andmetel 148 uut emakakaelavähi juhtu. Emakakaelavähi haigestumus (23,3 juhtu 100 000 naise kohta) ja suremus (6,1 juhtu 100 000 naise kohta) on Eestis üks Euroopa suuremaid – seda nii väikese HPV vastu vaktsineeritute arvu kui ka madala osalemismäära tõttu sõeluuringus.