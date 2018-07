Huuletubaka tarbijaid ohustab üllatav terviserisk

Ligikaudu 20 protsenti Rootsi meestest tarvitab huuletubakat igapäevaselt, ometi teame me huuletubaka mõjust tervisele väga vähe. Üks hiljutine uurimus näitab, et huuletubaka tarvitamine võib põhjustada ülekaalu ja rasvumist, kuid mis on siin täpne põhjus, on siiski ebaselge.

Uuringus osales 1782 meest vanuses 40 kuni 60, kes vastasid küsimustele oma kehakaalu, eluviisi ja tervise kohta. Arvesse võeti nii uuritavate vanus, haridus, rasva osakaal toidus kui ka alkoholi tarbimine ja ikkagi ilmnes selge seos. Huuletubaka tarvitajatel oli ülekaalu ja rasvumise väljaarenemise tõenäosus topeltsuur võrreldes nendega, kes huuletubakat ei pruukinud.

Isegi kui on raske seletada, miks huuletubaka tarvitajad on sagedamini ülekaalulised, teavad uurijad, et nikotiin mõjutab teatud hormoone ja neurotransmittereid ajus. See suurendab näiteks rasvhapete ja kortisooli vabastamist kehas ja võib põhjustada vöökoha rasvumist ning kõrget vererõhku. «Nikotiin häirib ka aju isu- ja küllastuskeskust ning mõjutab seda, kuidas me sööme. Muuhulgas sisaldab huuletubakas ka teisi aineid peale nikotiini, mis võivad mõjutada ainevahetust ja keharasva hulka. Me ei tea seda veel,» ütleb Sara Holmberg.

Et asjasse selgust tuua, on vaja rohkem uuringuid. Huuletubaka mõju tervisele on liiga vähe uuritud. Seda tarvitatakse ju peamiselt ainult Põhjamaades ja mingil määral ka Põhja-Ameerikas ning seetõttu on näiteks võrreldes suitsetamisega uuringuid huuletubaka kohta väga vähe. Riskide mõistmiseks oleks vajalik uurida huuletubakat palju rohkem, kirjutab Aftonbladet.