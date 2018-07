Tervisenõu: kas veenilaiendi korrigeerimine aitab teistest tervisehädadest lahti saada?

Aastate jooksul olen väga palju kirjutanud veenilaienditest. Kuigi minu nägemuses toovad need tekstid vastuvõtule eelkõige kosmeetilise varikoosiga inimesi, kes on ise ka huvitatud just kosmeetilisest korrektsioonist, on tegelikkus teine. Päriselus tuleb vastuvõtule patsiente, kelle mure on hoops teine ning kes oma kaebusi seostavad veenilaienditega jalal. Mõnikord on nad 80+ aastat vanad, neil on palju kaasuvaid haigusi ning veenilaiendid on jalgadel olnud aastakümneid.