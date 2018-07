Mis saab tüdrukutest, kelle vanemad keelavad tasuta HPV-vaktsiini saamise ära?

«Üle 99 protsendi emakakaelavähi juhtudest on põhjustatud papilloomviirustest. Kui me saaksime seda olulisel määral vähendada, siis see oleks nii suur võit. Praegu meie numbrid on ikka väga kurvad – see, kui palju on Eestis emakakaelavähki ja kui palju sellesse surrakse, seda on kahju vaadata,» selgitas ERRi raadiouudistele tervise ja tööminister Riina Sikkut.

«Selle üle peab arutama, kas neid juhtumeid on ja kui palju neid on, kus vanem tõesti ei luba, aga laps väga soovib. Kui selliseid juhtumeid on, siis peabki mõtlema, mis edasi teha. Praegu ei ole eraldi teavitamise-registreerimise süsteemi loodud, et kui saad täiskasvanuks, siis saad tasuta, sest me ei kujuta ette, kas see tekib aktiivse murena. Mina väga loodan, et HPV-vaktsiiniga saame hea kaetuse ja väga paljud vanemad on nõus oma tütreid vaktsineerima,» märkis Sikkut.