Ettevaatust! Neis populaarsetes reisisihtkohtades valitseb suur marutaudi oht

Marutõve risk puudub näiteks Suurbritannias, Austraalias ja Uus-Meremaal, USAs ja Kanadas on rebaste, skunkide ja pesukarude tõttu levik veidi kõrgem, vahendas Daily Mail. Oht on aga kõrge populaarsetes reisisihtkohtades nagu Egiptus ja Türgi, niisamuti ka Venemaal, mida seoses jalgpalli MMiga külastab praegu rohkelt turiste.

Marutõve tõttu sureb igal aastal ligi 60 000 inimest ning haigusnähud on enamasti põhjustatud koerahammustusest. Inglise tervise arengu instituut (PHE) koostas äsja maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovitusi järgides raporti, millest ilmneb, et suur marutaudi oht iseloomustab 103 maailma riiki.