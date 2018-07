Jahmatav uuring: need 11 levinud ravimit võivad soodustada depressiooni teket

Uuringu läbiviimiseks kasutasid teadlased 26 192 täiskasvanu terviseandmeid, kes osalesid riiklikus terviseküsitluses ning avaldasid seal info oma ravimitarbimise kohta. Osalejad läbisid ka depressiooniküsitluse, vahendab Healthline. Andmed pärinesid viiest kaheaastasest tsüklist alates 2005. aastast.

«Leidsime, et teatud ravimeid manustavatel täiskasvanutel oli kas suurem risk depressiooni tekkeks või olid nad oma depressioonist juba teada andnud. Mida rohkem ravimeid nad tarbisid, seda kõrgem oli risk,» nentis uuringu autor, Columbia Ülikooli psühhiaatriaprofessor dr Mark Olfson.

Depressiooniriskiga retseptiravimite tarbimine perioodil 2005-2014 kasvas 35 protsendilt 38,4 protsendile, võimaliku suitsiidisoodumusega ravimite tarbimine aga 17,3 protsendilt 23,5 protsendile. Inimestest, kes tarbisid vaid üht ravimit, mille kõrvaltoimeks oli depressioon, tunnistas depressiooni 6,9 protsenti. Kaht sellist ravimit manustades kasvas depressiooni kinnitanud inimeste hulk 9,5 protsendile. Nende hulgas, kes tarbisid kolme või enamat ravimit, leidis endal olevat depressiooni 15,3 protsenti inimestest. Nende hulgas, kes ravimeid ei tarbinud, esines depressiooni 4,7 protsendil.

Dr Olfson tõdes, et kuigi andmed näitavad justkui selget seost teatud ravimite ning depressiooni esinemise vahel, ei tähenda see automaatselt põhjus-tagajärg seost. Ka psühhiaater Pedro Dago sõnas, et need on seosed, mida tuleb meeles pidada, kuid nii psühhiaatrias kui ka meditsiinis on väga raske põhjust ja tagajärge kinnitada.

Dr Olfson märkis veel, et tulemused ei tähenda seda, et inimesed peaksid nende ravimite manustamise järsku lõpetama. Siiski jääb siit kummitama fakt, et paljud tarbivad mitut ravimit ega tea täpselt, mis võivad olla nende kõrvaltoimed. Eriti ohtlik on sel juhul ravimite ülemanustamine.

11 levinumat ravimi toimeainet, millel on kõrvaltoimena täheldatud võimalikku depressiooni või kalduvust suitsiidile, on järgmised:

Omeprasool. Seda müüakse Prilosec ja Losec ravimite nime all, tegu on reflukshaiguse ja haavandtõve ravimitega. Seda kasutas 5,5 protsenti osalejatest ning see võib olla maailmas üks enimkasutatud ravim, mille kõrvaltoimeks loetakse depressiooni.

Metoprolool. Seda toimeainet sisaldab ravim Lopressor. Tegu on vererõhuravimiga, mida kasutas 4,9 protsenti uuringus osalejatest.

Etinüül östradiool. Tegu on levinud komponendiga hormonaalsetes rasestumisvastastes pillides, ent seda kasutatakse ka menopausi sümptomite leevendamiseks. Seda kasutas 4,6 protsenti uuringus osalenuist.

Hüdrokodoon. Tegu on Vicodini ja Norco nimeliste valuvaigistite toimeainega, seda kasutas 3,7 protsenti uuringus osalenuist.

Sertraliin. Seda toimeainet sisaldab antidepressant Zoloft, mida kasutatakse depressiooni, ärevus- ja paanikahäirete raviks. USA toidu- ja ravimiamet (FDA) on aga sealjuures lisanud ravimile kõige kõrgema riskiga hoiatuse, mis viitab sellele, et ravim pole sobilik lastele ega kuni 25-aastastele noorukitele, kuna võib neil põhjustada enesetapumõtteid. Seda kasutas 2,8 protsenti uuringus osalenuist.

Alprazolaam. See on toimeaine levinud rahustis Xanax, mida kasutatakse ärevus- ja paanikahäirete leevendamiseks. Seda kasutas 2,4 protsenti osalenuist.

Gabapentiin. Seda toimeainet sisaldab ravim Neurontin, mida kasutatakse epilepsia ja neuropaatilise valu raviks. FDA teatas juba 2008. aastal, et toimeaine võib tõsta suitsiidimõtete riski. Pärast hoiatuse avaldamist tehti veel mõningaid uuringuid ning vaieldi FDA tulemusele vastu. Gabapentiini kasutas 2,4 protsenti uuringus osalejatest.

Citalopraam. Seda müüakse Celexa või Cipramil ravimi nime all, tegu on antidepressandiga, mida kasutatakse depressiooni, ärevus- ja paanikahäirete raviks. Ka selle kohta on FDA väljastanud kõrgeima riskiklassiga hoiatuse suitsiidikalduvuste osas.

Atenolool. Tenormini nimelise ravimi toimeainet kasutatakse kõrge vererõhu ning angiini raviks. Seda kasutas 2,4 protsenti osalenuist.

Östradiool. Ka see on levinud komponent nii rasestumisvastastes vahendites kui ka menopausi leevendamise hormoonravimites. Seda manustas 2,3 protsenti osalejatest.