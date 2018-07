Tervisenõu: mis põhjustab levinud rauavaegusaneemiat?

Med24 ajakirjas Perearst teeb aneemiast ülevaate perearst Piret Rospu:

Raua ja vitamiini B12 defitsiidist tekkinud aneemiad on võrdlemisi sagedased, foolhappe puudusest tekkinud aneemiat kohtab harvem. Rauavaegusaneemia põhjused on enamasti raua ebapiisav saamine toiduga, imendumishäired, suurenenud rauavajadus kiire kasvu perioodil või suurenenud kaod. Rauavaegusaneemia korral ravitakse põhjustavat haigust ja taastatakse organismi rauatagavarad.

Rauavaegusaneemia sümptomid

kahvatus

koormustaluvuse vähenemine, väsimus, jõuetus

valutu glossiit

haprad, pikitriibulised või lusikakujulised küüned

krambid säärtes

külmatalumatus

vähenenud vastupanuvõime nakkushaiguste suhtes

muutunud käitumine, ärrituvus, kognitiivse võimekuse vähenemine, tähelepanuhäire

peavalu, pearinglus, kohin kõrvades, virvendus silmade ees (eriti püsti tõusmisel)

pagofaagia (jää söömine, harvem süüakse jää asemel külmutatud sellerit või külmutatud köögivilju)

farüngeaalsed võrgukujulised muutused limaskestal, mis põhjustavad neelamistakistust (Patterson-Kelly või Plummer-Vinsoni sündroom)

Raua ainevahetus

Tüüpiline lääneriikide dieet sisaldab 10–15 mg rauda päevas, millest vaid 5–10 protsenti imendub tavaolukorras; imendumine võib suureneda 20–30 protsendini rauapuuduse või raseduse korral. Ööpäevane raua kadu on täiskasvanutel umbes 1 mg.

Liha ning toidus olevad tsitraadid ja askorbiinhape (C-vitamiinid) soodustavad toidust saadava raua imendumist. Toidus oleva raua imendumist vähendavad maohappe pärssijad (antatsiidid, H2-retseptorite blokaatorid ja prootonipumba inhibiitorid) ning toidus olevad teravilja fütaadid, oksalaadid ja parkhapped, kanamunade fosfoproteiinid, tee, kohv, kliid, kakao, šokolaad ja piimatooted.

Rauavaegusaneemia põhjused

Täiskasvanutel, kes mingeid eridieete ei pea, tuleb aneemia põhjusena eeskätt otsida veritsust. Võimalike variantidena tulevad arvesse günekoloogilised verejooksud, seedetraktiveritsused, harvem verekaotus kusetrakti kaudu. Ninaverejooksu või veriköha tõttu pöörduvad patsiendid harilikult juba enne aneemia kujunemist.

Harvaesinevate põhjustena tulevad kõne alla paroksüsmaalne öine hemoglobinuuria ja intravaskulaarne hemolüüs mehaaniliste klapiproteeside tõttu (see on moodsate klapiproteeside kasutamisel harvaks jäänud). Need mõlemad suurendavad rauakadusid uriiniga. Kui uriin paistab verine, aga ei sisalda erütrotsüüte, tuleb seda uurida hemoglobiini ja müoglobiini sisalduse suhtes, mis võib olla märkimisväärse rauakao põhjus. Tsöliaakia, osaline või täielik gastrektoomia (sh bariaatriline) ja atroofiline gastriit võivad tekitada eelsoodumuse rauapuuduse kujunemiseks.

Savi või tärklise söömine pärsib raua imendumist – need on eeskätt Aafrikast ja Aasiast pärit naiste harjumused, mis internetiajastul on leidnud tee ka mõnede moodsate ökodaamide menüüsse. Mõnel pool tutvustataksegi neid kui rasedusaegse iivelduse leevendamise vahendeid.

Rauavaegusaneemia lastel

Eestis on rauavaegusaneemia esinemissagedus 9–12 kuu vanustel imikutel 9 protsenti ja rauavaegust ilma aneemiata esineb 14 protsendil. Aneemia kujunemise riskifaktorid on rauavaegusaneemia emal raseduse ajal, väike sünnikaal ja enneaegsus, aga väga palju on toitumisest tekkinud põhjuseid. Liha söömise hiline alustamine, suured lehmapiima kogused ja lutipudeliga magama jäämine on teisel elupoolaastal aneemia kujunemise sagedased põhjused.

Teine tüüpiline vanus rauavaegusaneemia kujunemiseks lastel on murdeiga. Puberteedi kasvuspurt toob kaasa suurenenud rauavajaduse, tütarlastel võivad suurenenud vajadusele lisanduda ebaregulaarsed või rohked menstruaalveritsused. Teismelised võivad katsetada erinevaid taimedel baseeruvaid dieete ilma raua või B12-vitamiini allikate pärast pikemalt pead vaevamata.