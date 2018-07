Tervishoiuteenuste kohta esitatud kaebuste arv kasvab järjepidevalt

«Üheks kaebuste arvu kasvu põhjuseks on kindlasti inimeste teadlikkuse suurenemine ja soov saada kindlustunne, et teenuse osutamine on olnud asjakohane,» ütles terviseameti järelevalve osakonna nõunik Eve Pilt. Tema sõnul pole siiski enam kui pooltel juhtudel esitatud kaebused olnud põhjendatud.

2017. aastal edastas terviseamet tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonile kokku 30 kaebust, mis on kümme kaebust enam kui 2016. aastal. 2015. aastal edastati komisjonile seite, 2014. aastal 10 ja 2013. aastal viis kaebust. Lisaks ravivigadele on kaebuste põhjuseks olnud nii patsientide kõrged ootused tervishoiuteenuste osutajatele kui ka erinevad suhtlemiskonfliktid, mida tervishoiuteenuse osutaja ja patsient omavahel lahendada ei suutnud.

Alates 2013. aastast on terviseamet menetlenud 32 tervishoiuteenuse reklaami puudutavat kaebust, mille puhul enam kui kolmandik menetluse algatamiseks vajalikust infost on laekunud tervishoiutöötajalt.

Viimase viie aasta jooksul on terviseameti järelevalve teinud kokku 60 ettekirjutust, ülejäänud juhtudel on terviseamet teinud teenuseosutajale ettepaneku tegevust parandada, mida on tavaliselt ka arvestatud. Ettekirjutusega lõppenud menetluste aluseks on muuhulgas neljal korral olnud tervishoiuteenust osutavast asutusest laekunud informatsioon, viiel juhul on terviseametit rikkumisest teavitanud ravimiamet, neljal juhul haigekassa, kahel juhul arst ning ühel juhul Viru ringkonnaprokuratuur.