Eesti veganid saavad stressi ja läbipõlemisega pöörduda nõustaja poole

Nõustamisele oodatakse inimesi, kes kogevad ärevust, stressi, depressiooni või läbipõlemissümptomeid. Inimene võiks nõustamist kaaluda eriti juhul, kui veganlusest ja loomade abistamisest tulenevad teemad tekitavad igapäevases toimetulekus raskusi, näiteks kui elustiili ja väärtuste tõttu kannatatakse kiusamise all või satutakse konfliktidesse lähedastega. Kogemusnõustamiselt leiab tuge ka lemmiklooma kaotuse või looma raske haiguse ajal.

Kogemusnõustamisel kohtuvad varasemalt sarnase kriisiolukorra ja vastava väljaõppe läbinud nõustaja ja hetkel abi vajav inimene. Vegan seltsi kogemusnõustajaks on pikaajalise loomakaitseorganisatsioonide kogemusega Evelyn Valtin. Alates 2006. aastast on ta olnud Eesti loomakaitse seltsi (ELS) vabatahtlik ning tegutsenud seal nii juhatuse liikme kui tegevjuhina. Veganluseni jõudis ta samal ajal. Viimased kolm aastat on ta kuulunud ka Eesti vegan seltsi.