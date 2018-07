6 viisi, kuidas veejoomine soodustab kaalulangust

Tervishoiutöötajad on olnud veidi kahtleval seisukohal selle osas, kas veejoomist saab kaalulangetajale soovitada ning kas sellest on abi. Eri uuringud on siiski leidnud positiivseid seoseid veejoomise ja kaalulanguse vahel. MedicalNewsToday teeb neist ülevaate.

Vesi pärsib söögiisu. Kui kõht on täis, saab aju signaali, et aeg on söömine lõpetada. Tihti võib aga inimene söögiisu segamini ajada januga ehk hakkab sööma, kuigi tegelikult piisaks isu vaigistamises klaasi vee joomisest. Kui juua vett vahetult enne toidukorda, võib see aidata ohjeldamatut söömist ennetada, sest vesi võtab samamoodi maos ruumi ning annab märku täiskõhutundest ka normaalse portsjoni söömisel. See võeti 2014. aasta uuringus aluseks ning lasti 50 ülekaalulisel naisel juua pool tundi enne iga toidukorda pool liitrit vett. Kaheksa nädala järel oli enamikul näha positiivseid muutusi kehakaalus ja keharasva osakaalus, lisaks tunnistasid nad isude vaibumist. Sarnane tulemus saadi ka möödunud aastal tehtud uuringus.

Vesi suurendab energiakulu. Selline järeldus tehti 2014. aasta uuringus, mil 12 inimesel lasti enne söömist juua pool liitrit külma või toatemperatuuril vett. Selgus, et 90 minuti jooksul pärast veejoomist kulutasid nad 2-3 protsenti enam energiat kui ilma vett joomata. See tähendab, et vesi võib ajutiselt suurendada kalorite hulka, mille keha põletab puhkeperioodil. Lisaks leiti, et külm vesi võib selles osas olla kasulikum, sest keha kulutab energiat ka vee soojendamiseks, et seda pisut paremini seedida.

Vesi soodustab kehast jääkide väljutamist. Kui organism on veepuuduses, on raskendatud väljaheidete eritamine. Vesi aitab neerudel filtreerida toksiine ja jääke, samal ajal kui organ omastab olulisi toitaineid ja elektrolüüte. Vedelikupuudus raskendab neerude tööd ning soosib vedelike kinnipidamist kehas. Vedelikupuudusega muutub väljaheide kõvaks ning selle väljutamine on väga ebameeldiv. Veejoomine aitab taastuda ka seedeprobleemidest, näiteks kõhulahtisusest, sest sellega kaotame palju vedelikke. Kui kehas aga veepuudusega vedelikud kuhjuvad, tunneb inimene puhitust, paistetust ja väsimust. Veejoomine aitab seda kõike ennetada.

Veejoomine ennetab liigsete kalorite tarbimist. Kaloreid on väga lihtne saada jookidest, näiteks limonaadist, mahlast, spordijoogist, magusast kohvist ja teest. Paljud ei teadvustagi, kui palju jookide arvelt päevasele kaloraažile lisandub, kuigi ka need annavad energiat. Kui vahetad need joogid peamiselt vee vastu, võid peagi märgata muutust enesetundes. 2012. aasta uuringus näidati ülekaaluliste naiste peal, et kahe või enama kaloririkka joogi asendamine veega kuue kuu jooksul tõi keskmiselt 2-2,5 protsendi suuruse kaalulanguse – ja seda vaid nii väikse muutusega. 2015. aastal tehti aga katse naistega, kes osalesid 24-nädalases kaaluprogramis. Ühel grupil lasti pärast lõunasööki juua klaas vett, teistel dieetlimonaadi. Veejoojad kaotasid 13,6 protsenti rohkem kaalu, kuna ka dieetjookides on kasutatud magusaineid, mis võivad olenemata väiksest kaloraažist söögiisu tõsta.

Vesi on vajalik rasvapõletuseks. Ilma veeta ei suuda keha täielikult metaboliseerida talletunud rasva ega süsivesikuid. Rasva metaboliseerimise protsessi nimetatakse lipolüüsiks. Selle esmane etapp on hüdrolüüs, mis toimub veemolekulide kokkupuutel rasvadega. Piisav veejoomine on vajalik selleks, et keha suudaks nii toidust saadavat kui ka talletatud rasva energiaks kasutama hakata.