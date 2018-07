Narkootikumide tarvitajad suunatakse edaspidi karistuse asemel tugiisiku juurde

«Sõltuvus narkootikumidest on haigus, mida saab ja tuleb ravida. Tarvitaja karistamine ei lahenda probleeme, miks inimene üldse narkootikume tarvitama hakkas, ka ei pane see teda tarvitamisest loobuma. Seetõttu on paljudes riikides, näiteks Portugalis, kasutusel kahjude vähendamise ja nõustamise programmid just sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemidega tegelemiseks,» ütles Kurbatova. Tihtipeale on enamik tarvitajatest inimesed meie ümber, neil on pered. 40 protsendil narkootikume süstivatest inimestest Eestis on lapsed ja viiendik neist elab oma lastega koos.