Südamlik lugu: vähi seljatanud laps oli oma luuüdidoonorile lilleneiuks

9. juunil osales kolmeaastane Skye Alabamas Hayden ja Adrian Ryalsi pulmas, vahendas Health. Väikse Skye pere oli pulma sõitmiseks läbinud pika vahemaa alates Venturast, Californiast, et kaks päeva enne suursündmust kohale jõuda. Skye ema Talia Savren-McCormick sõnas, et tüdruk nautis pulmas iga hetke.

«See oli nii armas ja ta oli väga elevil. Ta puistas pulmas lilleõisi laiali, see oli väga südantsoojendav. Me oleme Haydenile äärmiselt tänulikud Skye elu päästmise eest,» rääkis ta.

2016. aasta märtsis diagnoositi Skyel lümfoom ning müelomonotsüütiline leukeemia – haruldane vähivorm, mis tabab üht last miljonist. Mitu kuud hiljem, alles juulis, sai pere vastuse esimeselt luuüdidoonorilt, kelleks osutus Hayden Ryals. Kaks peret on sellest saati ühendust hoidnud.

«Kui Skye sai märtsis kolmeseks, saatis Hayden talle sünnipäevakingi ning kaasas oli ka pulmakutse. Seal oli kirjas, et ta oleks tänulik, kui Skye soovib olla tema lilleneiu. Meie meeest oli see väga armas ja eriline,» meenutas Talia Savren-McCormick. Tegu oli lapse jaoks nii esimese pulmaga kui ka esimese lennureisiga, mis Alabamasse sõitmiseks tuli ette võtta. Pulm oli kaunis ning peaaegu kõik Haydeni väikses elupaigas teadsid, mis teda ning väikest Skyet seob.

Kuna lapsel diagnoositi kaks aastat tagasi kaks vähivormi, ei andnud arstid talle palju elulootust. Ema sõnul võis see arvuliselt olla kümne protsendi kandis. «Meie südames oleks nagu pomm lõhkenud. Lapsevanematena otsustasime siiski Skye nimel võidelda, vähemalt nii kaua kuni ta ise meile teatab, et ta enam ei jaksa,» tunnistas ema.

«Neil on väga eriline side, nende vahel on tunda armastust. Skye armastab veel tagantjärgi näidata inimestele pulmapilte ning rääkida, kuidas lilleneiuks olemine möödus. Ta on väga uhke. Ma ei ole varem kuulnud, et keegi oleks viibinud oma luuüdidoonori pulmas. Ma loodan väga, et Skye paraneb täielikult, kasvab suureks ning jätkab Haydeniga suhtlemist,» rääkis lapse ema.