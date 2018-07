Kõhuvaluga EMOsse läinud naise kõhust avastati ligi 20-kilone kasvaja

«Ametlik diagnoos on mutsinoosne tsüstadenoom ning see on enamasti healoomuline seisund,» ütles väljaandele kirurg dr Gregory Jones. Ta on varem selliseid tsüste küll näinud ja eemaldanud, ent suurus oli siiski üllatav. Arsti sõnul on see üks suurimaid tsüste, mille ta eemaldanud on, ning arstidel on väga hea meel, et naisel kõik hästi läks.