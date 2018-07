Suuhingajast laps tuleb kiirelt spetsialisti pilgu alla saada

Kui laps hingab suu kaudu, teeb neelates grimasse, eritab tavapärasest rohkem sülge või surub rääkides keelt hammaste vahele, võib olla tegemist müofunktsionaalse häirega. «Kõige tavalisem sümptom on suu- või segahingamine, mille puhul laps hingab läbi suu, sest nii on mugavam,» sõnas Sakala Hambaravi müofunktsionaalne terapeut Ekaterina Kurochkina. Lisaks suuhingamisele annab häirest sageli aimu see, kui beebieast välja kasvanud laps kasutab endiselt lutti või imeb pöialt, samuti hammaste öine krigistamine ja küünte närimine.