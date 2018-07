5 haigust, mis suvel põdedes mööduvad eriti raskesti

Gripile sarnanevad nakkushaigused. Suvel niidab gripp väga harva, kuid köha-nohu-palavikku võib siiski esineda. Enamasti on selle põhjustajaks kindlat tüüpi haigusetekitajad, mis võivad endaga kaasa tuua nii kõhuhädasid kui ka köha ja nohu. Näiteks enteroviirused levivad just maist septembrini ning nendega kaasneb palavik, peavalu ja oksendamine. Sarnased nakkused võivad meid maha niita kohe, kui teeme näiteks liiga aktiivselt trenni ja nõrgendame väsimusega oma immuunsüsteemi. Kokkupuude nakkusekandjaga toob sel juhul kohe haiguse, mis suvise palavusega võib hoopis raskemini mööduda.

Ekseem. Lisaks päikesepaistele tähendab suvi nahahaigusega inimesele ka niiskust, higistamist, palavust, ujumist klooriga basseinivees jm. Tundliku nahaga inimestele on see õudusunenägu ning neil, keda vaevab ekseem, tasub ilmselt rannast ja basseinidest pigem eemale hoida, kuna selline kokkupuude võib seisundit halvendada.

Neerukivid. Hiljutises Texase uuringus leiti, et kohe kui välised temperatuurid on tõusuteel, hakkab haiglates kasvama ka neerukivide probleemiga pöörduvate inimeste hulk. Põhjuseks võib pidada seda, et suviti soojade ilmadega inimesed higistavad palju ning nende vedelikutasakaal võib paigast nihkuda, kui mitte piisavalt vett juua. Paraku on neerukivide puhul vedeliketarbimine ülioluline, mistõttu võib eeldada, et seda unarusse jättes halveneb suvel ka selliste patsientide seisund.

Migreen. Kuigi võib tunduda, et migreen vallandub nii nagu jumal juhatab, siis tegelikult on sellelgi teatud päästikud ning üheks neist on kuumus. Ka migreenide esinemise puhul tuleb meeles pidada, et soojade ilmadega on oluline palju vett juua, kuna see võib valu leevendada või hoopiski ennetada.