EMO juht paneb südamele: puu otsa ronimine võib eakatele väga õnnetult lõppeda

«Arvatakse jah, et kui on libe, on meil rohkem tööd, tegelikult on vastupidi,» rääkis Novak Terviseuudistele. «Inimesed tegelevad spordiga, remondivad kodu, teevad töid aiamaal ja traumasid juhtub rohkem. Just väiksemaid traumasid.»

Tema sõnul prevaleeruvad ikkagi kukkumised: inimesed astuvad valesti, löövad end kuhugi vastu ära. Umbes kümnendik on haavasid, kas klaasikildudega või kasvõi blenderiga sööki tehes. «Inimesed ei leia mujalt abi, kuna järjekorrad mujale on pikad ja perearstid suviti ka puhkavad. Siin me olemegi siis selliste juhtumitega,» jätkas Novak.

Kukkumiste ja olmetraumadega pole midagi suurt ka ette võtta, lihtsalt tuleb olla tähelepanelik. Kus saab tema sõnul midagi ette võtta, on töötraumad, ja selles osas on viimasel ajal paranemist näha, kuna rohkem kasutatakse kaitsevahendeid. Sama kehtib sportimise kohta.

Novaki sõnul on paljud aiatööriistad, nagu muruniitjad ja trimmerid, inimeste poolt ringi tehtud, ise parandatud ja neid kasutades tulevad ette vigastused. «Vahepeal oli väga palju vigastatud sõrmi ja varbaid, aga ohutusreegleid tuleb siiski täita,» rõhutas ta.

Lisaks paneb Novak südamele, et inimesed praegusel ajal saagikoristuse eesmärgil puu otsa ei roniks. Kirsid ja murelid on valmis. «See nädal on tulnud mitu inimest, eriti eakat, kes on kukkunud puu otsa ronimisel – nad ei saa vaadata, kuidas linnud kirsse söövad, ja asuvad tegutsema, kuid kukuvad,» rääkis ta. Vanade inimeste kukkumised on eriti ohtlikud, kuna näiteks reieluukaelamurd on tihti surmamats: ilma lõikuseta inimesed enam liikuma ei saa ja jäävad lebama, kuni lahkuvad siit ilmast.

Kokkuvõttes on EMOsse jõudnud traumadest enamik kukkumisi, siis sportimised, töötraumad ja olmetraumad. Kui on ilm ilus, siis paljud võtavad ette igasuguseid aktiivseid tegevusi ja traumad hakkavad tulema.