Ekspert annab nõu: millest alustada tülika akne ravi?

Akne ehk vinntõbi on üks enamlevinud nahahaigusi, mida seostatakse pigem teismeeaga. Tegelikult võivad tüütud ning sageli valulikud vistrikud ja põletikukolded esineda väga erinevas vanuses inimestel, nii meestel kui naistel. Akne tekkel ei ole tavaliselt ühte täpset põhjust – haigust võivad mõjutada nii geneetiline eelsoodumus, hormonaalne ebatasakaal, keskkond ja elustiil kui ka teatud ravimid. Akne tekke olulisemad faktorid on suurenenud rasueritus, karvafolliikuli ummistumine rasu ja/või surnud naharakkudega ja bakterite levik nahal.

Olenevalt akne tüübist ja raskusastmest võib nahal olla musti ja valgeid komedoone, mädapunne, põletikukoldeid ja isegi valulikke tsüste. Põletikku esineb kõige rohkem näol, aga on täiesti tavaline, et põletik haarab ka kaela, selja ja dekoltee.

Kõige lihtsam on alustada elustiilimuutustest – akne kulgu mõjutab suuresti toitumine. Aknest põhjustatud nahapõletikku saab vähendada näiteks piimatoodete, suhkru ja soola tarbimise piiramisega. Samas tasub suurendada roheliste köögiviljade ja muude juurviljade tarbimist, et organism saaks piisavalt C-vitamiini ja tsinki, et põletik organismis väheneks ja haavad paraneksid kiiremini. Samuti on soovitatav kehalise aktiivsuse hoidmine. Ka tavaline kiirkõnd vähemalt 30 minutit päevas vähendab stressi ning parandab ainevahetust.