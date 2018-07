Eestis toimus esmakordselt skolioosihaigete laste suvelaager

«Planeeritavaks tulemuseks on töötada välja igale lapsele oma harjutuskava ja selle kinnistamine,» selgitas Kritt. Lisaks on laagri eesmärk anda teavet skolioosi kui haigusseisundi kohta ja õpetada lapsi seisundiga toime tulema, samuti luua tugivõrgustik lastele ja nende vanematele.

Laagrit rahastas heade annetajate toel TÜ Kliinikumi lastefond. Fondi strateegiajuht Küllike Saar avaldas suurt rõõmu, et nad saavad olla erinevates valdkondades abiks kooskäimiste korraldamisel, mis on nii sarnase haigusega laste kui ka nende vanemate jaoks äärmiselt olulised.

«Esiteks on taolistest koosviibimistest praktiline kasu, mil osalised saavad jagada kogemusi ning nippe, kuidas haigusega paremini toime tulla ning teiseks on need psühholoogilises mõttes väga tähtsad lastele, kes mõistavad, et nad ei ole selles olukorras üksi ning leiavad sarnaste muredega kaaslastelt tuge,» rääkis Saar.