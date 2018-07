Head nipid: kuidas leevendada lapse päikesepõletust?

Kui lapsed on terve päeva õues aktiivsed ning endalgi on tegemist, võib näiteks juhtuda, et kreemi uuesti peale kandmine ununeb ja nii ongi oht päikesepõletuseks, kirjutab Harvardi Ülikooli terviseblogi.

Päikesepõletuse puhul on esmane asi hoida last uuesti päikese kätte minemast. See tundub loogiline, kuid on siiski väärt mainimist. Kui laps tahab õues mängida, siis tuleb seda teha varjus olles või jääda hoopiski tuppa. Päikese kätte jäämine teeb seisundi veel hullemaks ning paneb lapse kuumarabanduse ohtu.

Valu ning põletust leevendab nii leige dušš kui ka näiteks kompress jaheda, märjaks tehtud rätikuga. Mõlemat võib teha päevas mitu korda. Hea vahend on veel aaloed sisaldav geel või kreem, mis mõjub nahale jahutavalt ja rahustavalt. Kasutada ei tasu vaid tooteid, mis sisaldavad petrooleumi, kuna see jätab põletusest tingitud kuumuse naha sisse justkui lõksu ning jahutavat efekti ei toimu. Põlenud nahka ärritavad ka kreemid, mis sisaldavad bensokaiini või lidokaiini.

Oluline on tähelepanu pöörata sellele, et laps tarbiks päeva jooksul piisavalt vedelikke, kuna kuumusest kahjustatud naharakkudes on vedelike liikumine raskendatud. Seepärast vajab päikesepõletuse saanud laps rohkem vedelikke kui tavaliselt.

Kui laps kurdab valu, siis kaalu talle ibuprofeeni andmist, mis võib leevendada nii valu kui ka naha turset. Koguste osas tasub konsulteerida arstiga. Kui lapsel on põletusest tekkinud villid, on tegu juba raskema nahaseisundiga ning selline nahk tuleb rahule jätta – villide igasugune pigistamine ja torkimine on täiesti välistatud.

Et nahka mitte veelgi enam ärritada, tasub laps riietada õhulistesse pikkadesse riietesse, mis pole naha vastu pingul. Mõistlik on otsest päikesekiirgust mõnda aega vältida, et paranemine oleks kiirem. Seepärast tasub ette võtta pigem lõbusad tubased tegevused.