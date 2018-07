EMO arst: selgrootraumaga vigastatu liigutamine võib kaasa tuua halvatuse

Lülisamba vigastust peaks kahtlustama, kui kannatanu lebab eriskummalises asendis, tal on nähtav peavigastus (marrastused, haavad), ta on teadvusetu või ajab segast juttu, kaebab seljavalu, tuimust, surinaid või ei saa liigutada jäsemeid. Lisaks võib olla kadunud kontroll põie või soolestiku üle.

Esimesena tuleb helistada hädaabisse numbril 112, et asjatundlik abi võimalikult kiirelt kohale jõuaks. Rahusta kannatanut ja ära luba tal liigutada. Kui kannatanu asub põlevas hoones või on läheduses muud keskkonnast tingitud ohud (nt varisemisohtlikud esemed), võib teda ettevaatlikult liigutada, hoides pea ja keha ühel joonel. Kannatanu liigutamine muul juhul ilma vastavate teadmiste ja abivahenditeta tuleb jätta meedikute hooleks, pani Tubli südamele.

Kui vigastatu on teadvuseta ega hinga, tuleb avada hingamisteed. Hingamisteede avamiseks peab tõstma alalõuga ilma pea kuklasse viimiseta. Kui hingamisteed on avatud, aga kannatanu ei hinga, tuleb alustada südamemassaažiga. Need on elupäästvad võtted, mille korrektseks teostamiseks peab kannatanu olema selili.