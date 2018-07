Üks tuhandest juhtumist: eakal mehel diagnoositi rinnavähk

2014. aastal tundis mees, et vasakus rinnas oleks justkui kühmuke, kirjutab Daily Mail. Esiti ei näinud ta põhjust muretsemiseks. «Kõik tundus ja nägi välja normaalne, enesetunne oli hea, seega ei osanud ma midagi karta. Mu armas naine oli aga see, kes soovitas, et ma selle kaebusega arsti juures käiks,» meenutas Barnes. Ta oli naisele kühmust rääkinud vaid paar korda ning see tundus tühise murena, mis ainult häiris natuke igapäevaelu. Mees pani siiski aja mammograafiakabinetti – kohta, mida ta ei arvanud end iial külastavat.

Barnes oli parajasti külastamas emadepäeval oma ema, kui sai kõne haiglast. Selgus, et tal avastati tõepoolest I staadiumi rinnavähk. See saadi meedikute tähelepanu alla väga vara, alles algstaadiumis, kuid mehe sõnutsi oli tegu agressiivse vormiga, mis võinuks kehas kiiresti edasi arenema ja levima hakata.

«Enamikel meestel avastatakse see III või IV staadiumis, mis on väga hiline ja kaugelearenenud. Põhjus on selles, et mehed on arad ja nõrgukesed, nad ei pea seda kühmu millekski ega näe vaeva selle kontrollimisega. Paljudel juhtudel suunab nad kontrolli elukaaslane,» vahendas Barnes arstide öeldut.

Arst ütles telefonikõnes Barnes’ile, et ta veedaks edasi aega emaga ega muretseks, nii kaua kuni on tagasi oma elupaigas ja saab haiglasse tulla. «Mõte, et mul on meeste rinnavähk, tabas mind täielikult alles lennukis. Väga raske oli mõelda haigusele ja sellega võitlemisele, mida poleks kunagi kartnud,» nentis ta.

Meedikud ei raisanud aga aega ning mees läbis peagi mastektoomia ehk rinna eemaldamise operatsiooni. Rinnakude ning vasak rinnanibu lõigati ära. Järgmine samm pidanuks olema keemiaravi vähi tagasitõrjumiseks, kuid Barnes juba teadis, et see pole tema jaoks. Nimelt hoolitses ta seitse aastat tagasi oma esimese naise Megi eest, kellel diagnoositi 47-aastasena munasarjavähk. Viimased kolm aastat naise elust oli Barnes tema hooldaja ning vaatas pealt, kuidas üks ravikuur teise järel, sealhulgas keemiaravi, lihtsalt ei toiminud.

Barnes läbis ühe keemiaravikuuri ning püüdis eluga edasi minna. Tema ja ta uus naine Gaga kolisid Hawaiilt Arizonasse, et olla rohkem eraldatud. Barnes tundis end oma diagnoosiga üksi ning hakkas kirjutama kirju oma perele, sõpradele ning teistele vähiravi patsientidele. Peagi hakkas ta osa võtma kohaliku vähivastase seltsi tugigruppidest ning kirjutama blogi, et jagada julgustust ja head nõu. Mees peab seda nüüd oma kireks.

«Rinnavähk on sagedamini «naiste teema» ning naised on selle osas ka väga toetavad. Samas on ka meestel rinnad ning nemadki võivad haigestuda vähki. Paljud mehed ei julge pärast seda särkigi teiste nähes seljast võtta. Mehi peab rohkem harima, et nad oskaksid rinnavähile mõelda ning end kontrollida,» rõhutas Barnes.