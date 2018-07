Uuring: enamik inimesi ei oska käsi puhtaks pesta

Selline tulemus saadi USA põllumajandusministeeriumi korraldatud uuringus, vahendas CNN. Selgus, et enamik inimesi peseb käsi vee ja seebiga vähem kui 20 sekundit või ei kasuta üldse seepi. 20 sekundit kätepesu peetakse aga ohutuks alampiiriks ning sellest väiksem periood ei pruugi kätelt enamikke pisikuid maha pesta. Lisaks kuivatas valdav osa uuringus osalejaid käsi rätikusse, mis ei olnud sugugi mitte kõige puhtam.

Uuring hõlmas 383 inimest, kelle kätepesuoskusi analüüsiti kuues testköögis. Hooletu kätepesu tekitab eriti just köögis toiduga tegeledes ristsaastumise ohu. Ligi pooltel juhtudel levitasid osalejad burgerit valmistades pisikuid lihalt maitseainetopsidele, 11 protsendil juhtudest aga külmiku käepidemele.

«Baktereid ei saatunda ega silmaga näha. Korraliku kätepesuga aga kaitsed oma peret ja ennast bakterite leviku ning toidu saastumise eest köögis,» rõhutas ministeeriumi toiduohutuse spetsialist Carmen Rottenberg. 2013. aastal tehti samalaadne uuring Michigani Ülikoolis ning sealt selgus, et vaid viis protsenti inimestest peseb hoolikalt käsi. Kuna nüüd jäi see arv vaid kolme protsendi juurde, tuleb tõdeda, et inimeste kätepesuharjumused võivad olla hullemaks läinud.