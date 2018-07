Kallid insuliinipumbad jäävad paljudele diabeedilastele kättesaamatuks

Uued töökindlamad pumbad, mis on turul alates 2015. aastast, on aga kulukad, makstes 3500 eurot. Nendest ei kompenseeri haigekassa täna sentigi, aga just neid diabeedilaste vanemad stabiilsuse tõttu soodusnimekirja saada soovivadki.

Haigekassa püüab leida lahendust, ent haigekassa juht Rain Laane ütleb, et see on see valikute küsimus: kas aidata diabeedihaigetele soetada kõige kaasaegsemad abivahendid või panna mõned vähiravimid soodusravimite nimekirja, mõlemat ei saa, ent ravi peab jaguma kõigile haigustele.