Tasub teada: kui suur veekadu osutub kehale ohtlikuks?

Eesti riiklike toitumis- ja liikumissoovituste (2015) järgi on täiskasvanute veevajadus kõikidest allikatest kokku 28–35 ml kehamassi kilogrammi kohta päevas. Näiteks 70 kilo kaaluva inimese veevajadus on 70x31 ml = 2170 ml kanti. Toitumissoovitusi järgides saadakse toiduga (nii toiduainetest, roogadest kui jookidest) umbes 1–1,5 liitrit vett. Näiteks süües puu- ja köögivilju vastavalt soovitustele vähemalt 500 grammi päevas, oleme juba ainuüksi neid tarbides saanud minimaalselt 400 grammi vett. Ainevahetuse käigus tekib lisaks ligikaudu 300–400 ml vett. Kui keskmised arvud (1250 ml + 350 ml) lahutada 2170 ml-st, jääb vaheks 570 ml. Seega võiks antud täiskasvanu vedelikuvajaduse katmiseks juua päevas lisaks 2–3 klaasi vett.

Janu tekib meis läbi tunnetusliku soovi (jookide maitse, värvi, lõhna jne mõjul) ning füüsilise vajaduse. Viimane tekib siis, kui veekadu ületab kolm protsenti meie kehamassist. Kahjuks annab veekadu endast janu näol märku alles siis, kui inimese funktsioneerimise tulemuslikkus on juba langenud. See hakkab toimuma siis, kui veekadu ületab ühe protsendi kehamassist. Seega kannatame veekaost tingitud vaevuste all enne, kui keha meile sellest teada annab. Sellest aitab pääseda vee joomise (või veerikaste toiduainete tarbimise) vajalikkuse teadvustamine ning sellest endale harjumuse kujundamine.

Inglismaa Loughborough ülikoolis teostati mõni aasta tagasi katsed, kus kõrvutati kontrollitud tingimustes veepuuduses mõju autojuhtide võimetele. Ajakirjas Physiology and Behaviour ilmunud tulemused näitasid, et veepuuduse all kannatavad juhid tegid üle kahe korra enam sõiduvigu. Loughborough ülikooli professori RonMaughan’i sõnul on see võrreldav alkoholi või narkootikumide mõjuga sõiduvõimele.