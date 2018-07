Kolmeaastase tüdruku silmaprotees valmis tema enda kõhurasvast

Arstid paigutasid juba üheaastasele tüdrukule silmaproteesi, kuid kuna see oli liiga kaalult raske, vajutas see lapse näo kokku, vahendas Daily Mail. Kartuses, et see tekitab talle püsiva näokahjustuse, lasid arstid valmistada uue kergema proteesi.

Kuigi neli tundi kestnud kunstsilma paigaldamise operatsioon õnnestus edukalt, jääb väike Myah alatiseks osaliselt pimedaks ning tema kasvamise tõttu on uut kunstsilma vaja ilmselt iga kahe aasta tagant. Tema ema Lauren loodab annetustega raha koguda, et pakkuda tüdrukule parimat võimalikku ravi.

Silmaproteesi valmistamiseks eraldati väike tükk lapse kõhurasva. FOTO: Peter Goddard / Caters News / Caters News Agency

Enne revolutsioonilist operatsiooni läbis väikelaps aga Nottinghami Queensi haiglas kümme väiksemat operatsiooni tema seisundi leevendamiseks. Esimene silmaprotees tegi tema näo küll sümmeetrilisemaks, ent oli lapse näole liiga raske ning põhjustas mitmeid infektsioone. Spetsialistide käe all valmis seepärast uus protees, mis tehti lapselt eraldatud kõhurasvast, kuna sealt võetud kude ei mõjutaks tema kasvamist. Uus silmaprotees on sulgkerge ja imeõhuke. «Selline operatsioon on haruldane ning seda kasutatakse tavapäraselt viimase võimalusena, kuid Myah’l polnud muud varianti,» edastas ema Lauren.

Laps sai pisisilmsuse diagnoosi vaid kolme päeva vanusena. «Kohe, kui teda nägime, oli selge, et midagi on valesti. Tema üks silm oli aukus ega tundunud normaalselt toimivat. Raseduse ajal arstid seda ei tuvastanud ning see tegi mind väga õnnetuks, kuid armastan teda ikkagi tingimusteta,» meenutas ema.

Pärast diagnoosi saamist pidi beebi läbima juba mitu operatsiooni. Perele oli šokeeriv see, et esimest silmaproteesi pakuti talle juba üheaastaselt. Lapse silmad on pruunid ning tegelikult ei saagi eristada, et ta kannab kunstsilma, kuid nägemist ei õnnestugi ilmselt paraku taastada. «Oleme veetnud palju aega haiglas, kuna silm nakatub kergesti infektsioonidega, kuid loodame, et operatsioon aitab Myah’l edaspidi elada normaalset elu. Õnneks ei lase ta seisundil end kuidgi tagasi hoida, vaid on rõõmus ja naeratab alati,» rääkis lapse ema.

Silmaproteese tuleb vahetada iga pooleteise kuni kahe aasta tagant, kuna laps kasvab jõudsalt. Vaja võib minna ka ravi, mis pole nende kodumaal võimalik, mistõttu kogub pere ühisrahastusplatvormil toetusi.