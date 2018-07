Haigla juht: Eesti meditsiinis saavad arstide õigused ja mugavus patsientide üle võitu

Nädala alguses sotsiaalmeedias avaldatud parameedikute postitus naisest, kes oli sunnitud sünnitama maanteel, kuna Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise tõttu oli talle lähim sünnitusosakond Tartus, on tõstatanud taas teemaks sünnitusabi kättesaadavuse Eesti maapiirkondades.

Seda, et sünnitusosakonnad koonduvad suurematesse keskustesse, Põdder õigustatuks ei pea. «Muidugi, mis puudutab Valga sünnitusabiosakonda, siis mina olen arvamusel, et sünnitusabi võiks olla piirkonnas,» ütles ta. Arsti sõnul teeb Valga juhtumi eriliseks ka see, et seal käisid sünnitamas ka Läti Valka ja ümbruskonna naised.

Põdder selgitas, et hea sünnitusabi osutamiseks on arstidel vaja ka praktikat, mida ainult väikses kohas paikal olles saada on raske. «300-350 sünnitust aastas oleks see, mis võimaldaks hoida professionaalsust juhul, kui on kohapealsed arstid. Maakondlike sünnitusosakondade probleem oleks õige lahendada niimoodi, et mitte ei liiguks sünnitajad, vaid liiguks arstid,» sõnas ta.

Põdderi hinnangul tuleks anda võimalus maakonnas töötaval günekoloogil või naistearstil töötada kasvõi kuu aega suuremas kohas, kus on sünnituste kordsus suurem, või vastupidi liigutada suure sünnitusmaja arsti mingiteks valveteks Valka.

Arsti sõnul on Eesti meditsiinis esikohal pigem arstide kui patsientide vajadused. «Meie meditsiinis üks suuremaid vigasid on see, et meditsiin jaotub arstide asukoha järgi, mitte patsientide asukoha järgi. Üldiselt tervishoiusüsteemile odavam tuleb liigutada arste, aga arstidele on see ebamugavam,» tõdes doktor.