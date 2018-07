Mida teha, et hambad ei muutuks tundlikuks?

Kui hambad on häirivalt tundlikud külmale või kuumale, tuleb selgitada välja põhjus ning võimalusel see kõrvaldada. Et vältida või leevendada hammaste tundlikkust põhjustavaid olukordi, peab hammaste ja igemete tervise eest hoolitsema iga päev ja teadlikult. Oluline on suuhügieen, hammaste regulaarne pesemine ja hambavahede puhastamine niidiga. Palju sõltub ka elustiilist ja harjumustest.

Kõige tundlikumad on hambad 25–30aastaselt. Inimesed, kes on väga tundlikud valgusele, helidele ja lõhnale, on tihedamini hädas ka tundlike hammastega.

Hammaste tundlikkuse põhjuseks võib olla:

kõvakudede kahjustumine kaariesega ja patoloogiline kulumine, hõõrdumine, erosioon või happeline nekroos, mille tõttu hambakroonidel on email osaliselt hävinenud ja dentiin paljastunud;

hambakaelte ja juurte pindadel tsemendi paljastumine, näiteks parodontiidi põdemise tagajärjel;

süsteemne tundlikkus üldhaiguste (neuro-psüühiliste, endokrinoloogiliste, mao-sooletrakti ja liigesehaiguste, näiteks reuma) põdemisel.

Ülitundlikud võivad olla osa hambaid või peaaegu kõik suus olevad hambad, hambad võivad olla nähtavate patoloogiliste muutusteta.

Hambad võib tundlikuks muuta ka vale suuhügieen. Arvatakse, et kui hambaid tugevamalt harjata, saavad nad põhjalikumalt ja rutem puhtaks, kuid harjata tuleks hoopis õige tehnikaga. Hambaharja harjased tuleks suunata 45kraadise nurga all igeme ääre ja hambakrooni vastu ning hambaharja liigutada ühtlaste liigutustega. Hambaharja peaks vahetama iga 2–3 kuu tagant. Kui hari varem ära kulub, siis võib arvata, et harjatakse liiga tugevalt. Üldiselt on soovitatav alati kasutada pehmet ehk soft-märkega hambaharja ning silmas pidada, et mida pehmemate harjastega on hari, seda tihedamini tuleb seda ka vahetada.

Kuidas hammaste tundlikkust vähendada?

Hammaste tundlikkust saab vähendada apteegis müüdavate hambahooldustoodete abil. Peamiselt võib abi olla spetsiaalsetest hambapastadest, mida tuleks kasutada regulaarselt ja vähemalt neli kuni kuus kuud järjest. Enamasti on kõikidel hambapastasarjadel olemas tundlikele hammastele mõeldud toode.

Apteegis või poes vajalikku hambapastat otsides saab tutvuda pakendil kirjas oleva koostisega ja pidada nõu spetsialistiga. Hammaste tundlikkuse ennetamiseks sobivad ka n-ö tavalised hambapastad ja suuveed ning hammaste regulaarne harjamine, mis aitab ära hoida hambakattu, hambakivi ja aukude teket ning igemeprobleeme. Sellest pole aga abi, kui hambad on katki ja valutavad selle pärast. Alati võiks kõikide suuhügieeni ja -tervist puudutavate küsimuste korral pöörduda hambaarsti poole, sest erialaspetsialist oskab hinnata olukorda ja anda täpseid soovitusi selleks, et elukvaliteet paraneks.

Mida teha, et hambad ei muutuks tundlikuks?

Ennetus on parim ravi! Ise saab väga palju ära teha selleks, et hambad tundlikuks ei muutuks – piisab mõningate heade harjumuste juurutamisest.

Kasuta pehmet hambaharja ning hambaid pestes hoia hambaharja käes nagu pliiatsit. Nii hambaharja hoides on kindel, et hammastele jõulise harjamisega liiga ei tee.

Ära liialda happeliste toiduainetega ning ära pese kohe pärast happelise toidu/joogi tarvitamist hambaid. Kui tahad suud puhastada kohe pärast sööki, näri suhkruvaba närimiskummi või loputa suud puhta, maitsestamata veega.

Hammastele pole hea ka pidev gaseeritud vee joomine. Eriti öösiti tuleks eelistada kindlasti gaseerimata vett.

Kasuta tundlike hammaste eest hoolitsemiseks tundlikele hammastele mõeldud suuhooldustooteid.

Probleemide ennetamiseks külasta hambaarsti kaks korda aastas.