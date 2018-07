Ülekuumenemist leevendab soolane mineraalvesi

Palavaga võib minestada seepärast, et perifeersed veresooned laienevad ja seetõttu võib vererõhk langeda. Seega on riskirühmas ka need, kes võtavad vererõhku alandavaid ravimeid. Sel juhul võib kuumaga enesetunne kergesti halveneda. Tihtipeale kipuvad minestama ka need, kel on südameprobleeme või mõni närvisüsteemi haigus. «Võimalik, et on veel üks seltskond inimesi, kel tekib ülekuumenemist meenutav seisund – need, kes kasutavad kesknärvisüsteemi stimuleerivaid narkootikume, sel juhul läheb kehatemperatuuri keskus segaseks ning tõuseb keha sisemine temperatuur,» nentis Tallinna kiirabi erakorralise meditsiini osakonna vanemarst Riina Räni.