Tüütu mure: kuidas vabaneda konnasilmast?

Pikaajalise ja sageda surve või hõõrdumise tõttu hakkavad naharakud tootma intensiivselt keratiini, et nahka kaitsta. Niimoodi tekivad jalataldadel, varvastel või kannal ebanormaalsed nahapaksendid, mida nimetatakse konnasilmadeks, vahendab Terviseuudised.

Tavaliselt tekivad need perioodil kui kantakse kinniseid jalanõusid ehk siis sügis-talvisel perioodil. Oma olemuselt on konnasilm tihedalt liitunud kuivanud sarvkihirakud, füüsiliste muutuste tõttu ei saa need rakud liikuda naha pindmistesse kihtidesse.

Konnasilm on kui üks villide eriliik, kuid erinevalt viimasest on konnasilm alati selgepiiriline ja tema keskpunktis on tuum, mis kiilukujuliselt naha sügavatesse kihtisesse tungib. Mida tugevam ja kestvam on jalatsite surve mingile konkreetsele kohale, seda sügavamale võib tuum tungida.

Konnasilma ravi algab pehmendava jalavanniga, seejärel tuleb jalad korralikult kuivatada ning siis kui nahk on kuiv, kasutada vastavalt konnasilma suurusele ja iseloomule kas salitsüülhapet sisaldavat plaastrit, salitsüülhapet ja kolloodiumi sisaldavat vedelikku või salitsüülhapet ja lanoliini sisaldvat salvi, mida on hea kasutada jala keerulisemates kohtades. Väga tõhus meetod konnasilma ravis on konnasilma külmutamine dimetüüleetriga.