Miks vältida kuumal ajal pudelivett?

Kõige halvem lahendus on osta pudelivett ja jätta see päikese kätte, kuna lisaks mikroplastikule lekib plastpudelist kuuma käes oluliselt rohkem kemikaale kui külmas. Parim viis vee hoidmiseks on kraanivee kaasa võtmine klaasist või terasest pudelis, rääkis Arengukoostöö Ümarlaua kommunikatsioonijuht Katrin Pärgmäe.