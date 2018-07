Internet segaduses: kas peaksime järgima imetava isa eeskuju?

See kontseptsioon kogus hiljuti kuulsust, kui üks isa kasutas seadet, mis lasi tal lapsele piima läbi kunstliku nibu pumbata. Perekonnaarst soovitas seda tehnikat peale seda, kui naisele tehti rinnaoperatsiooni ja tal ei olnud võimalik last enam rinnaga toita.

Pärast õnnestunud katset ehitada tehisnibu jagas Maxamillian Neubauer Wisconsint sotsiaalmeedias pilti, millel ta oma last läbi selle toidab.

Pilt hakkas kulutulena levima ning kerkisid ka küsimused: kui tervislik on võtta meestel üle rinnaga toitmine, kui nende naised seda parajasti teha ei saa?

Imetamiskonsultant Leigh Anne O’Connori (IBCLE) sõnul võivad mehed sellist viisi imetamiseks kasutada, aga see ei tähenda seda, et sellest võiks saada peavoolutrend.

Isad ja hooldajad võivad antud tehnikat kasutada alternatiivina, kui emal ei ole võimalust ise imetada, aga see ei ole ainuke viis, kuidas lapsega sidet luua. Muidugi on nahk-naha kontakt väga hea viis lapsega lähedussuhte loomiseks, aga selleks on muidki viise olemas peale sellisel viisil toitmise. Näiteks võib panna piimaga toru näpu külge, mida imik saab imeda.

Sugu ei mängi rolli

Imetamisnõustaja Leah DeShay ütles, et kõik beebid reageerivad hooldajatele olenemata soost. Nahk-naha vastu kontakt isa või emaga annab suurepärase neurobioloogilise tagasisideme ja palju eeliseid.

Ideaalis oleks hea, kui ema hoolitseks nahk-naha vastu kontakti ja toitmise eest hetkest, mil beebi on sündinud. Aga kui mingil põhjusel ema seda teha ei saa, siis on parem variant pakkuda seda kontakti teiselt vanemalt, kuna see on parem kui mitte midagi.

Imetamisnõustaja Lauren Manaker nõustub, kuigi lisab, et esimene valik oleks see, et last imetaks siiski ema. «See kindlasti arendab sidet isaga ja ma ei näe selles midagi negatiivset, kui ema ise ei saa rinnaga toita,» ütles Manaker. DeSahy lisas, et isad kasutasid oma nibusid laste rahustamiseks juba vanadel aegadel, aga seda ei peeta enam läänemaailmas normaalseks nähtuseks.

O’Connor lisas, et kui isa «imetab», siis see last segadusse ei aja. Beebidele meeldib, kui neid kõik pereliikmed süles hoiavad ja hellitavad. «Ma ei näe mingit põhjust, kuidas see kogemus last ajaks segadusse või et sellest tekiks negatiivne mõju,» arvas O'Connor.

Nahk-naha vastu kontaktil on ka veel teisi häid mõjusid. «Kui beebi on kontaltis erinevate pereliikmetega, siis nende bakterid aitavad luua rohkem antikehi kui beebi suu on kontaktis rinnaga,» selgits O’Connor.