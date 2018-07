Hapendatud toidud toetavad seedimist ja viivad mürgid kehast välja

Tervisele tuleb kasuks süüa hapendatud toite regulaarselt, kuid mõõdukalt. Ideaalne on süüa iga päev 3–4 supilusikat hapendatud köögivilju, kirjutab Kristel Vokk veebiajakirjas Tervislik toitumine. Seetõttu on eriti väärt mõte suvine rikkalik köögiviljasaak talvevarude jaoks hoopis hapendada, sest osa allikate väitel võib hapendatud toite säilitada jahedas kuni pool aastat.

Toitude hapendamine on tuhandeid aastaid vana komme, mis on levinud üle maailma. Väga hea tõestus hapendatud toitude kasulikkusest on fakt, et neid on juba sajandeid erinevates kultuuriruumides kasutatud. Parimad näited on hapupiim, hapukurk, kääritatud leib, hapukapsas, kombucha ehk teeseenejook, miso, tempeh, kimchi jne.