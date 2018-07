Kui kuum peab olema, et tööle ei peaks minema?

Igal tegevusalal on ohutuse ja tervisthoidva töökeskkonna tagamisel omad väljakutsed, nii ka suvisel ajal õues töötamisel. Kui talvel mõtisklevad töötajad külmapühade vajalikkuse üle, siis suvel tekib küsimus: kui kuum peab olema, et ei peaks tööle minema? «Kui tööandjal ei ole võimalik muuta töökeskkonda (õues on suvel palav ja talvel külm), peab ta mõtlema läbi selle, kuidas töötajate olukorda kergendada,» ütles tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel. Abeli sõnul ei ole kehtestatud seadusega kindlat temperatuuri, millega ei pea tööle minema.