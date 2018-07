Endokrinoloog: diabeet toob kaasa muutusi kogu kehas

Just praegu on diabeedimaailmas pöördelised ajad – lisandub uusi teadmisi suhkurtõve olemusest ja avarduvad ravivõimalused, rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla endokrinoloog-ülemarst Anu Ambos portaalile Med24 .

Ambose sõnul pole suhkurtõbi ühe organi, vaid kogu organismi haigus. «Organismi peamise energiaallika – süsivesikute – ainevahetus on häiritud ja see toob kaasa muutusi kogu kehas. Oluline pole üksnes veresuhkru väärtus ja selle hoidmine aktsepteeritaval tasemel,» seletas ta. Ambose sõnul peame märkama ka diabeedist tingitud muutusi nii ajus, neerudes, silmades kui jalgades.

Nii ei olegi diabeet ainult perearsti ja endokrinoloogi vaheline asi – mõnikord peab sekkuma neuroloog, nefroloog, silmaarst või ortopeed. Meie soov on, et ka nende spetsialistide ja perearstide koostöö sujuks, kinnitas Ambos.

Diabeedi ravivõimalused on viimase 10 aasta jooksul väga palju avardunud. Selle üle tunnevad heameelt nii arstid kui patsiendid. Enamus 2. tüüpi diabeediga patsientidest saab mitut diabeediravimit. Teist tüüpi diabeet on nii tavaline ja ometi on iga haigusjuht omanäoline. Üsna sageli puutuvad nii perearstid kui ka endokrinoloogid kokku «ebatüüpilise diabeediga», kui haiguse iseloom on üllatav ja tuttavad läbiproovitud ravivõtted ei toimi.