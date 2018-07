Perearst: oma tervise eest vastutava põlvkonna tulekuni on veel pikk tee

Üha enam räägitakse esmatasandi arstiabis patsiendi kaasatusest ja omavastutuse mõistmisest terviseriskide osas. Kibuvitsa perearstikeskuse arst Aleksandra Garkuša rääkis portaalile Med24 antud intervjuus, et paljud patsiendid loodavad oma tervise osas siiski veel liialt arstile.

Kui sageli näete oma patsientide peal seda, et nende tervise eest peaks vastutama justkui keegi teine?

Kõige olulisem on see, et inimene peab ise vastutama oma tervise eest. Paljud patsiendid räägivad, et mul siit valutab, palun tehke mind terveks – sellist suhtumist kohtab igas vanuses patsientide seas. Osa vanematest meespatsientidest isegi ei tea, mis ravimeid nad võtavad, ütlevad, et proua kohe räägib. Nende suhtumine on selline, et tema tervis ei ole mitte tema, vaid arstide ja lähedaste mure.

Mul on mitmed kroonilised haiged, kes ei näe seost oma eluviisi ja tervise vahel. Mõned patsiendid ütlevad, et kui ei saa suitsetada, õlut juua ja šašlõkki süüa, siis mis elu see on, sellist elu elada ei taha.

Kas see põlvkond on juba sündinud, kes ise oma tervise eest vastutuse võtab ja esimese nohuga kohe arsti juurde ei jookse?

Sellise põlvkonna tulekuni on veel pikk tee. Praegu on haigusleht põhjus, miks kohe esmaste haigussümptomitega pöördutakse. Tuleb tunnistada, et mõned noored ei oska tavalist nohu ja kurguvalu ravida, samuti valuvaigistit-palavikualandajat võtta. Kui olen küsinud näiteks jala- või käevaluga vastuvõtule tulnud noore käest, kas ta valuvaigistit on võtnud, siis vastab, et ei ole ega võta enne midagi, kui arst ütleb. Ometi peaks see olema oskus, mis omandatakse loomuliku osana kasvamise käigus.

Millised on Teie arvates suuremad perearstiabiga seonduvad muudatused, mille läbiviimist peate kõige olulisemaks?