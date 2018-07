Ilmateenistus väljastas kuuma ilma hoiatuse

Keskkonnaagentuuri Riigi Ilmateenistus väljastas eile kuuma ilma hoiatuse: lähipäevil püsib Eestis väga palav ilm, kus maksimumtemperatuurid võivad tõusta 31°C-ni, vaid rannikualadel on paiguti jahedam. Hoovihma võimalus on üksikutes kohtades ning nii ei ole ka sealt suuremat jahutust oodata. Tähelepanu peaks pöörama ka kõrgele UV-indeksile.

Kuuma ilma hoiatuse väljastamiseks peab termomeetrinäit kerkima 30 kraadini vähemalt kolmandikul Eesti territooriumist. Palavust on oluline hinnata nii õhutemperatuuri kui õhuniiskuse andmete põhjal, sest kõrge õhuniiskuse korral on palavust raskem taluda.

Eesti soojarekordi ajal oli ka õhuniiskus suhteliselt kõrge ja sellepärast küündis soojaindeks ehk näiv õhutemperatuur peaaegu +40 °C-ni. Ka tuule kiirus on palavuse hindamisel oluline – liikuvama õhu puhul on palavust kergem taluda.

Tõnismäe Südameapteegi juhataja Külli Teder juhib inimeste tähelepanu UV-indeksile ehk ülemaailmsele päikese ultraviolettkiirguse indeksile. «Suvekuumuses tuleb kindlasti jälgida UV-indeksi taset, mis näitab seda, kui kaua võib päikese käes viibida enne, kui see organismile ohtlikuks muutub. Teisisõnu näitab see seda, kui suur on päikesepõletuse risk,» selgitas proviisor. Näiteks küündis UV-indeks viimastel päevadel kuueni, mis annab ohuhinnangu kõrge. UV-indeksi skaala varieerub tasemel 1–10 ning päikesekaitset tuleks kasutada juba hinnangu 3–4 puhul.