Miks tapab infarkt rohkem naisi kui mehi?

Harvardi aruanne näitab, et keskmine infarkti haigestumise vanus meeste seas on 65 ja naiste puhul 72 aastat, vahendab New York Post . Kuna naistel on suurem risk saada infarkt kõrgemas eas, on nad vanemad ja hapramad ning seetõttu on taastumine südamerabandusest raskem kui meestel.

Harvardi uurimus näitas, et alates 1984. aastast on infarkti surnud rohkem naisi kui mehi. Teadlaste arvates on põhjuseks just see, et enamasti on naised kõrgemas eas kui infarkt neid tabab.