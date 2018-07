Viis päiksekreemi müüti, mille uskumine paneb naha põletuseohtu

Kuigi on tõsi, et tõenäolisemalt tekib nahavähk pidevalt päiksekiirgust saavatel kehaosadel, võib see ilmneda ka mujal. Samuti paikades, mida ei oskaks kahtlustada, näiteks jalataldadel ja küünte all. Kuigi päikesekiirgus on üks peamisi nahavähi põhjustajaid, ei ole see ainus faktor. Melanoomi tekkimisel on oma roll on geenidel. Kui märkad varjatud kehaosal kahtlust äratavat plekki, ei tasu sellest mööda vaadata.