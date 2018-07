Häirekeskus: märgates kuumas sõidukis vaevlevat last või looma, tuleks kutsuda abi

Häirekeskus tuletab meelde, et lapsi ja loomi ei tohiks jätta palava ilmaga sõidukitesse. Märgates sõidukis kuumuse käes vaevlevat last või looma, tuleks kohe helistada hädaabinumbrile 112.

Häirekeskuse Põhja keskuse juhataja Anne-Liis Taalmanni sõnul on õnneks inimeste teadlikkus probleemist ja tähelepanelikkus suurenenud. «See on väga positiivne, et inimesed helistavad numbrile 112, kui nad märkavad kuuma sõidukisse jäetud lapsi või lemmikloomi. Kindlasti tulekski Häirekeskusele helistada, kui lapsevanemat või looma omanikku kohapeal ise ei suudeta leida ja auto juurde kutsuda,» rääkis Taalmann.

Probleem palavates sõidukites vaevlevatest loomadest ja lastest tõstatub igal aastal kuumade ilmadega ja enamasti on inimeste vabanduseks see, et käidi vaid korra poes. Aeg on siiski veninud oluliselt pikemaks ja hädas laps või lemmikloom on püüdnud möödujate tähelepanu. «Me ei tea kunagi, mis võib meie kohest naasmist sõiduki juurde mõjutada. Kuna temperatuur tõuseb sõidukis väga kiiresti, siis igasuguste riskide võtmine ja oma lapse või lemmiklooma tervise ohtu panemine on vastutustundetu,» seletas Taalmann.