Euroopa riskikomitee: LED seadmete valgus ei ohusta silmi

Kuna need on nii energiatõhusad, kestvad, kompaktsed ega kuumene väliselt, kasutatakse neid laialdaselt, mistõttu palus Euroopa Komisjon oma tervise-, keskkonna- ja uute riskide teaduskomiteel (SCHEER) kindlaks teha, kas sellist liiki valgustus võib inimeste tervisele ohtlik olla, vahendab Terviseuudised Euroopa Komisjoni uudiskirja .

LED-seadmed kiirgavad optilist kiirgust, mis keha ei läbista, kuid võib kahjustada silmi ja nahka, sõltuvalt paljudest muutujatest nagu kokkupuute kestus, lainepikkus ning valguse tugevus. Kuid uuringud kinnitavad, et televiisorite, sülearvutite, telefonide, tahvelarvutite ja mänguasjade kiirgus on väiksem kui 10 protsenti võrkkesta kahjustumise kaitseks kehtestatud maksimaalsest piirnormist. See tähendab, et see ei ole silmadele tavapärase kasutamise juures ohtlik.