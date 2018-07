Andra Siibak: nutiseade lapsehoidjaks ei sobi, kuigi ta seda rolli hästi täidab

Ameerika lastearstid soovitavad, et vilkuvad ekraanid, sealhulgas televiisorid, võiksid kuuluda mudilaste ellu mitte enne pooleteiseaastaseks saamist, kuid pole kindlat retsepti, millal on paras aeg nutiseade lapsele pihku pista. «Küsimus pole niivõrd selles, millises vanuses laps peaks olema, vaid milleks ta seadet kasutab,» tõdes Siibak.

Mudilaste huvi digimaailma vastu sõltub paljuski ema-isa eeskujust. «Uuringud näitavad, et mida rohkem lapsevanemad ise kasutavad nutivahendeid, seda atraktiivsemad tunduvad ekraanid ka väikelastele,» lausus professor. Viimasel ajal räägitakse Siibaku sõnul vähem käskude ja keeldude tähtsusest, palju olulisem on mudilase aktiivne juhendamine - mida digivahendiga teha saab ning mis ekraanil parajasti toimub. Sageli on hoopis vanemad õed-vennad pesamunale aknaks digimaailma.

Viimases uuringus, kus küsitleti neljasadat kuni kolmeaastase lapse vanemat, selgus et pooled vastanutest on andnud oma lapsele erinevaid nutiseadmeid kasutada. «Seda tehes loodeti, et seade lõbustab ja harib last, kes õpib niimoodi uusi numbreid, sõnu ja laulukesi,» kirjeldas Andra Siibak.