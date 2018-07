7 jubedat tagajärge, mille võib küünte närimine kaasa tuua

Ekspertide hinnangul võib tähendada pidev küünte närimine stressi all kannatamist, närvilisust või emotsionaalset tasakaalutust, vahendab portaal Menshealth.

Nende sõnul on küünte närimine sõltuvus ja seda iseloomustab neli etappi. Esmalt pannakse näpud mõneks sekundiks näo või suu juurde, sealt liiguvad need edasi hammaste juurde ning hakataksegi küünt närima. Kui küüs on näritud, hakatakse seda uurima ja katsuma.

Kui tunnete ära need käitumismustrid, siis arvatavasti on teil probleem küünte närimisega. Halb harjumus võib põhjustada raskeid ja ebameeldivaid tagajärgi.

1. Infektsioonid

Kui hammustad küünest suure tüki välja nii, et nahk paistab, võib see kaasa tuua infektsioone, turseid, punetust ja mädanikke. Suu on täis erinevaid baktereid ning küüne all olev nahk on väga õrn. Seega oht infektsioon saada on suur.

2. Põletik

Küünte närimisel puutuvad sõrmed kokku süljega. Süljes on keemilised ühendid ja bakterid, mis aitavad toitu seedida, aga kui sülg satub katkisele nahale, võib see tekitada põletikku.

3. Haigused

Küüsi närides ei ohusta infektsioon ja põletikud mitte ainult näppe, vaid kätel olevad bakterid võivad sattuda kõhtu ning tekitada erinevaid haigusi ja viiruseid.

4. Sissekasvanud küüned

Küünte pidev närimine kahjustab näpuotsi ja küüneplaati ja need võivad aja jooksul deformeeruda. Selle tagajärjeks võib olla sissekasvanud küüs.

5. Tüükad

Kui juhtub, et näppudel on tüükaid, mida näritakse, satuvad nende bakterid küünte alla. Kui nüüd oma nägu või kaela katsuda, võivad tüükad arenema hakata ka nendes piirkondades.

6. Käeherpes

Kellel on suuherpes, võivad küüsi närides nakatada oma sõrmi. See toob kaasa valulikud villid kätel, mille paranemine võib võtta nädalaid. Sellega kaasneb suur oht nakatada ka teisi herpesega. Kui juhtub, et põete herpest käel, siis peab väga hoolikalt ja tihti käsi pesema ning vältima teistega asjade jagamist.

7. Probleemid hammastega