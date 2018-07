MMSi salagrupi veidrused jätkuvad: «tervenemise kriisis» peavadki igemed veritsema

Näiteks kirjutab üks naine, et alustas just MMSi tarvitamist, kuid on mures: igemed on õrnad ja valulikud. Ise usub ta, et see on ehk vaid märk tema enda nõrgast tervisest. Talle vastatakse, et veritsemine on normaalne nähtus nimega «tervenemise kriis»: väidetavalt hakkabki haigus «lööma kehast välja läbi limaskestade» ja see olla vaid hea suund.