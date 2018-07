Kõhuviirus või toidumürgitus? Apteeker selgitab, kuidas toidumürgitust ära tunda

Uurisime Apotheka apteekrilt Kerli Valgelt, kuidas toidumürgitust ära tunda. «Riknenud toidu söömisel satuvad makku bakterid, mis toodavad kahjulikke toksiine. Toidumürgistus tekib tavaliselt vähem kui 24 tunni jooksul pärast riknenud toidu söömist,» selgitab Valge. «Enamasti tunneb inimene iiveldust, millega kaasneb oksendamine ja kõhulahtisus, mõnikord ka palavik. Oksendamine ja kõhulahtisus on organismi kaitsereaktsioon, et eemaldada sobimatud ained kehast.»

Valge ütleb, et ühekordse oksendamisega suurt vedelikukaotust täiskasvanutel ei teki. «Seepärast ei maksa pärast oksendamist juua kohe suurt kogust vedelikku, sest see võib magu uuesti ärritada,» õpetab apteeker. «Kui oksendamise järel kohe klaasitäis vett juua, on oht, et see tuleb ruttu välja.»

Samas tuleb muidugi silmas pidada seda, et korduva oksendamise ja kestva kõhulahtisuse korral ei tekiks organismil vedelikupuudust. «Seega tasub vett juua vähehaaval ja tihti,» annab Valge nõu.« Joomiseks sobib nii tavaline kui ka mineraalvesi. Organismi turgutamiseks leiab apteegist ka spetsiaalseid joogipulbreid, mis aitab asendada vedeliku ja elektrolüütide kadu organismis.»

Kui toit juba sees püsib, võib süüa banaane, riisi, mustikakisselli, röstsaia. «Kui inimene on tundlik kofeiini ja piimatoodete suhtes, siis nende toidugruppide vältimine võib aidata ka kiiremini taastuda,» soovitab Valge. «Apteegist võiks toidumürgistuse korral soetada näiteks Enterosgeli, mis aitab siduda toksiine, kahjulikke aineid ja patogeene ning viib need kehast välja. Kõhuvaevuste leevendamiseks võib kasutada ka aktiivsütt või diosmektiiti sisaldavaid käsimüügiravimeid. Kindlasti on abiks ka probiootikumid.»

Arsti juurde peaks pöörduma siis, kui tekib tõsisem vedelikupuudus, millele viitavad tume või vähenenud uriin, peapööritus või lihaskrambid, nõrkus, kahvatus, apaatsus, mitu päeva kestev kõrge palavik ja kõhulahtisus, veri okse sees või väljaheites. «Samuti tuleb arsti juurde minna, kui on kahtlus, et tegemist võib olla näiteks salmonelloosiga või on toidumürgistus saadud süües tundmatuid mürgiseid seeni või ka kala.»