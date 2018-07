Toitumisnõustajad kummutavad viis müüti sidrunivee imevõimetest

Sidrunil on palju kasulikke omadusi näiteks sisaldab vili ligi 30 protsenti vajaminevast päeva kogusest C vitamiini. Vitamiin C aitab tugevdada immuunsust ning raual imenduda. Lisaks sellele, et tervislikele omadustele teeb sidrun vee maitsvamaks. Portaal Prevention toob välja viis levinud uskumust sidrunivee kohta, mida ei tasu uskuda.

1. Aitab kaalust alla võtta

Kuna sidrun sisaldab pektiini, mis on sama kiudaine nagu õuntes, siis arvatakse, et sidrunivee joomine aitab tekitada täiskõhu tunnet ning tänu sellele on võimalik kaalu langetada. Uuringud aga näitavad, et kui sidrunit vette pigistada, siis jääb väga väike osa kiudainetest alles. Kiudainete tarbimine on oluline osa seedeprotsessis ja kasulikum oleks tarbida kiudainerohkeid toitained nagu oad ja teraviljad. Sidrunivesi asendab hästi näiteks gaseeritud jooke. «Sidrun sisaldab väga vähe kilokaloreid ja see on ka ainuke omadus, mis võib kaasa aidata kaalulangetamisele,» ütles USA toitumisnõustaja Jason Ewoldt portaalile.

2. Hoiab ära haigestumist

Osad dieedid väidavad, et pH tase toidus võib mõjutada sinu tervist ning tekitada haiguseid nagu vähk ja artriit, teadlaste sõnul see aga nii ei ole.

Liigne sidrunivee joomine võib hoopis hammastele kahjulik olla. Sidrunihape võib söövitada hambaemaili ja tekitada hambaauke. Kui on soov hambad terved ja säravad hoida, siis ei tohiks sidruniga liialdada.

3. Puhastab keha

Levinud uskumuse kohasel aitab sidrunivee joomine keha mürkidest ja jääkainetest puhastada, kuid teadlased seda ei kinnita. «Meie keha ei vaja pidevalt puhastamist erinevate dieetidega. Selle jaoks on maks ja neerud, mis keha puhastavad,» ütles Chicago toitumisnõustaja Maggie Michaczyk.

4. Kiirendab ainevahetust

Ehk oled kuulnud, et kui juua hommikul klaas sidruniga vett, aitab see kaasa ainevahetusele terveks päevaks. Teadlaste arvates ei ole ka see tõsi, kuid piisavas koguses vee tarbimine ainevahetuse jaoks väga oluline. «Kui sidruni lisamine veele teeb joomise kergemaks ning tänu sellele tarbitakse rohkem vedelikku, on kasutegur joodud vee koguses mitte sidrunis,» sõnas toitumisnõustaja Michalczyk.

5. Aeglustab vananemist