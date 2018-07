Soojad ilmad panevad sinivetika vohama: kuidas mürgistust ära tunda?

«Kui täna on rannas sinivetikas, ei tähenda see, et ka homme see seal on, kuna tuul võib pöörduda ja sinivetika ära puhuda. Kuniks ilm püsib kuum ja tuul puhub mere poolt, on oht nendega kokku puutuda,» rääkis Liepkalns. Selleks, et sinivetikad hakkaksid vohama on tema sõnul vaja soodsaid tingimusi – eelkõige sooja ja toitainete rikast vett ning sooje ja tuulevaikseid ilmu.