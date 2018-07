HIV vaktsiin näitas esimest korda inimkatsetes piisavat tõhusust

Globaalselt on HIV-positiivseid või AIDS-i haigestunud inimesi 37 miljonit ja igal aastal lisandub hinnanguliselt 1,8 miljonit nakatunut. Käesolev on viies eksperimentaalne HIV-1 vaktsiinikandidaat, mis on viimased 35 aastat maailma laastanud HIV/AIDS epideemia jooksul inimkatsetes tõhususuuringuteni jõudnud. Eelmisest neljast vaktsiinist vaid üks suutis näidata inimestel tõhusat kaitset viiruse vastu – 31 protsenti, mida peeti aga liiga madalaks, et vaktsiini tavakasutusse tuua.